Власти КБР выделили 17 млн. рублей на лекарства для амбулаторных больных COVID-19

17 миллионов рублей выделила Кабардино-Балкария на лекарства для пациентов с коронавирусом, которые переносят заболевание в легкой форме и получают медицинскую помощь амбулаторно. Средства направили по распоряжению Главы КБР Казбека Кокова, проинформировал региональный Минздрав.

По данным ведомства, первые поставки лекарств уже идут, в ближайшее время пациенты их получат. Кроме того, продолжают закупать препараты и средства индивидуальной защиты для госпиталей – за счет Фонда обязательного медицинского страхования. В релизе отмечается, что министр здравоохранения Рустам Калибатов держит вопросы лекарственного обеспечения пациентов на контроле. В приоритете в системе здравоохранения также – другие виды помощи больным коронавирусом и всесторонняя поддержка медработников.