Власти КБР организуют помощь водителям, попавшим в пробку из-за закрытия Военно-Грузинской дороги





Власти Кабардино-Балкарии организуют помощь водителям, попавшим в многокилометровую пробку из-за закрытия Военно-Грузинской дороги. Движение на границе с Грузией остановили 16-го марта в связи с плохими погодными условиями. И теперь автовладельцы вынуждены простаивать, в том числе и на территории КБР. По поручению Главы республики Казбека Кокова, заложников ситуации обеспечат питанием и предметами первой необходимости, об этом рассказали в пресс-службе руководителя республики.