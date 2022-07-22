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Власти КБР направят около 800 млн рублей на увеличение зарплат работников госучреждений

Власти КБР направят около 800 млн рублей на увеличение зарплат работников госучреждений

22.07.2022 | 15:40
Повышение зарплаты бюджетников, развитие промышленности и транспортной инфраструктуры… Два десятка вопросов рассмотрели сегодня на заседании республиканского правительства. Об успешном старте проекта в сфере стекольной промышленности рассказал руководитель Минпромторга Шамиль Ахубеков. Предприятие заработало в Чегеме. В правительстве решили создать рабочую группу, которая помогала бы в реализации проекта. Больше 38 миллионов планируют направить на развитие транспортной системы республики, отметил руководитель профильного министерства Аслан Дышеков. Деньги израсходуют на обновление пассажирских автобусов. С первого августа увеличится зарплата работников госучреждений. Чтобы обеспечить повышение, потребуется около 800 миллионов рублей из республиканского бюджета, сообщил министр труда и соцзащиты Алим Асанов. Решено реорганизовать прохладненскую районную психиатрическую больницу. Здание находится в ненадлежащем состоянии, а потому решили и коллектив, и пациентов перевести в диспансер в Нальчик. На заседании также рассмотрели вопросы предоставления материальной помощи отдельным категориям граждан, субсидирования общественных организаций и развития спорта. https://t.me/vestikbr
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