Власти КБР направят около 800 млн рублей на увеличение зарплат работников госучреждений

Повышение зарплаты бюджетников, развитие промышленности и транспортной инфраструктуры… Два десятка вопросов рассмотрели сегодня на заседании республиканского правительства.
Об успешном старте проекта в сфере стекольной промышленности рассказал руководитель Минпромторга Шамиль Ахубеков. Предприятие заработало в Чегеме. В правительстве решили создать рабочую группу, которая помогала бы в реализации проекта.
Больше 38 миллионов планируют направить на развитие транспортной системы республики, отметил руководитель профильного министерства Аслан Дышеков. Деньги израсходуют на обновление пассажирских автобусов.
С первого августа увеличится зарплата работников госучреждений. Чтобы обеспечить повышение, потребуется около 800 миллионов рублей из республиканского бюджета, сообщил министр труда и соцзащиты Алим Асанов.
Решено реорганизовать прохладненскую районную психиатрическую больницу. Здание находится в ненадлежащем состоянии, а потому решили и коллектив, и пациентов перевести в диспансер в Нальчик.
На заседании также рассмотрели вопросы предоставления материальной помощи отдельным категориям граждан, субсидирования общественных организаций и развития спорта.
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