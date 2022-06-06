Власти КБР направят около 2 миллионов рублей на борьбу с саранчой

В Кабардино-Балкарии в этом году на борьбу с саранчой направят около двух миллионов рублей, сообщили в региональном Минсельхозе. Специалисты Россельхозцентра провели фитосанитарный мониторинг и обследовали несколько тысяч гектаров на наличие этого вида вредителей. Наибольшую тревогу обычно вызывают территории Терского, Майского, Лескенского и Прохладненского районов. Именно там обычно организуют химическую обработку угодий с июня по июль. Добавим, что сотрудники Минсельхоза и Россельхозцентра готовы проконсультировать всех желающих на тему, как наиболее эффективно бороться с саранчой, а значит сохранить посевы.