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Власти КБР направят 90 млн рублей в год на социальные доплаты сотрудникам медорганизаций

Власти КБР направят 90 млн рублей в год на социальные доплаты сотрудникам медорганизаций

10.02.2023 | 16:32
90 миллионов рублей в год станут направлять из республиканского бюджета на социальные доплаты сотрудникам медорганизаций. Речь идет о специалистах, которые не попали в федеральную программу выплат отдельным категориям работников первичного звена здравоохранения. Теперь по решению правительства Кабардино-Балкарии дополнительную финансовую поддержку станут получать каждый месяц больше двух тысяч человек. Дворец культуры профсоюзов в Нальчике перевели из муниципальной в государственную собственность республики. По решению кабинета министров здание площадью больше шести тысяч квадратных метров передадут министерству по делам молодежи, и в бывшем ДК заработает многофункциональный молодежный центр. Пять миллионов рублей решили направить на совершенствование системы оповещения, которая передает сигналы гражданской обороны. Представленный проект распоряжения позволит обеспечить реализацию технической возможности перехвата теле- и радиоэфиров в целях оповещения гражданской обороны в автоматизированном режиме с командного пункта системы централизованного оповещения КБР. Здесь же утвердили список категорий граждан, которые состоят на учете в муниципалитетах как нуждающиеся в жилье. Это ветераны и их родственники, а также семьи с детьми-инвалидами. На обеспечение их потребностей в 2023-м из федерального и республиканского бюджетов направят больше 50 миллионов рублей.   https://t.me/vestikbr
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