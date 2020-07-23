Власти КБР направили предложения по созданию инфраструктуры для туризма в регионе

«Туризм и инфраструктура гостеприимства» — так назвали новый национальный проект, который разрабатывают в профильном федеральном агентстве. Кабардино-Балкария направила в Москву свои предложения, какие зоны отдыха необходимо развивать в республике, сообщили в Минкурортов.

Включить постарались максимум территорий. В перечне – построить дорогу до турбаз «Башиль» и «Чегем», развивать «Юсенги» и «Адыр-Су» в Эльбрусском районе. Кроме того, в Баксанском ущелье предложили усовершенствовать инфраструктуру по направлению к Эльбрусу, возвести канатные дороги и освоить новые трассы на Чегете, смонтировать современный подъемник на Уллу-Тау. В профильном региональном министерстве считают, что необходимо обустроить и местность Джылы-Су – создать здесь сети электро-, газо- и водоснабжения, очистные системы. Также в Ростуризм представили сводную информацию об инфраструктурных объектах, которые выходят к Большому Кавказскому хребту.