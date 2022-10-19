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Мобилизованным из Кабардино-Балкарии компенсировали расходы на сборы

Мобилизованным из Кабардино-Балкарии компенсировали расходы на сборы

19.10.2022 | 17:05
Открывая “муниципальный час”, Казбек Коков остановился на реализации указа Главы Кабардино-Балкарии о дополнительных мерах социальной поддержки мобилизованных. Руководитель региона подчеркнул: список получателей необходимо расширить – включить в него и тех, кто записался в ряды добровольцев. Каждый месяц мобилизованным выплачивают из республиканского бюджета по 25 тысяч рублей. Такую же сумму будут получать и добровольцы. По поручению Главы региона каждому, кто был призван на службу по мобилизации, из внебюджетных источников компенсировали расходы на обмундирование – по 50 тысяч рублей. Тех, у кого есть маленькие дети, освободили от родительской платы в дошкольных учреждениях. Кроме того, семьям мобилизованных помогают волонтеры движения “Мы вместе”. Его подразделения открыты на базе Ресурсного центра развития добровольчества, и в том числе в муниципалитетах… На заседании также отметили, что с начала весны республика отправила в зону специальной военной операции больше 500 тонн гуманитарного груза.   https://t.me/vestikbr
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