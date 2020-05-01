Власти КБР бесплатно раздают маски в магазинах и общественном транспорте

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поручил обеспечить, крупные и средние объекты розничной торговли, а также городских перевозчиков многоразовыми масками. Процесс начался: мэрия Нальчика уже передала несколько тысяч индивидуальных средств защиты в торговые сети и транспортные предприятия. Маски жителям республики предоставляются бесплатно.

Как пояснили в администрации г.о. Нальчик, в списке объектов розничной торговли, получивших средства защиты, — почти все крупные продовольственные магазины столицы КБР. Более мелкие торговые точки обеспечиваются масками по просьбе их владельцев. Чтобы выяснить, насколько востребованы индивидуальные средства защиты и как осуществляется их бесплатная раздача покупателям, представители администрации Нальчика проводят мониторинг торговых сетей.

Многоразовые маски также переданы представителям компаний-перевозчиков. Далее они поступают в каждый микроавтобус на линии, и водители бесплатно раздают индивидуальные средства защиты пассажирам. Отдел транспорта и связи администрации г.Нальчика держит на контроле количество средств индивидуальной защиты у каждого водителя и выборочно проверяет микроавтобусы на маршрутах.

Всего на общественном транспорте и в торговых точках столицы Кабардино-Балкарии планируется раздать пассажирам и покупателям более 25 тысяч масок многоразового использования.