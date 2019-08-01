Власти Кабардино-Балкарии с начала этого года направили более двухсот восьмидесяти миллионов рублей на выплату пособий по случаю рождения или усыновления первого ребенка, сообщили в министерстве труда и социальной защиты КБР — 2019.08.06

На начало августа средства выплатили более чем для трёх тысяч шестисот малышей, отметили в ведомстве. За это же время сертификаты на материнский капитал после рождения второго ребенка получили менее двух тысяч семей региона. Всего за 7 месяцев этого года выплата пособий произведена на общую сумму 887 миллионов рублей.

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