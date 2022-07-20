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Владимиру Путину представили лучшие идеи на форуме Агентства стратегических инициатив

Владимиру Путину представили лучшие идеи на форуме Агентства стратегических инициатив

20.07.2022 | 20:20
Казбек Коков в Москве принял участие в работе двухдневного форума “Сильные идеи для нового времени”, организованного Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс. Итогами сегодняшнего пленарного заседания, в котором участвовал Президент Владимир Путин, Глава КБР поделился в своём телеграм-канале. Приветствуя собравшихся Владимир Путин отметил, что стабильное развитие экономик могут демонстрировать только по-настоящему суверенные страны, а однополярное устройство мира стало тормозом для развития современных технологий и их доступности для всех народов планеты. Президент заявил, что уход иностранных компаний прекращает зависимость России от зарубежных технологий и делает неизбежным развитие собственных. Именно системное стимулирование государством общественных инициатив и идей в данной сфере, в различных отраслях экономики и социуме, является тем инструментом, который оживит экономику, предпринимательство и позволит более активно направлять потенциал общества в созидательное русло. Лучшие предложения, которые были представлены Главе государства – это, в том числе, проекты в области социальной защиты, туризма, сельского хозяйства и промышленности. Все эти наработки есть и в идеях, представленных нашей республикой и отмеченных экспертами в топ-200. Проработаем возможность их реализации в рамках инвестиционной деятельности, отметил Казбек Коков. Всего в форуме приняли участие 228 000 человек из всех регионов страны. Было подано 19,5 тысячи идей. Их оценивали 2000 профильных экспертов. Партнерами форума стали 90 крупных компаний России, ведущих институтов развития и СМИ. Казбек Коков выразил намерение усилить взаимодействие с Агентством стратегических инициатив. И уверенность в том, что у жителей Кабардино-Балкарии, у молодежи есть немало идей, которые найдут поддержку республики, экспертов агентства и вызовут интерес инвесторов. https://t.me/vestikbr
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