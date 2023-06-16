Владимир Путин выступил на Петербургском международном экономическом форуме

Сегодня – третий день Петербургского международного экономического форума. Более всего он запомнится выступлением президента Российской Федерации Владимира Путина. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, который участвует в форуме, назвал речь лидера страны «программным посланием как бизнес-сообществу России и мира, так и органам власти нашего государства». По словам руководителя республики, прозвучали ответы на многие острые вопросы, решение которых назрело давно. Президент предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, поручил подготовить предложения по льготному налогообложению растущего бизнеса и избавить от лишних проверок бизнес, который не связан с высокими рисками для человека. Финансовые возможности позволяют государству усилить курс на сокращение бедности и неравенства. На 18,5 процентов увеличится минимальный размер оплаты труда. Пособия на детей станут выплачивать в течение всего периода, на который они назначены, независимо от того, вырос доход семьи или нет. Это очень своевременно, учитывая предстоящее в августе очередное повышение зарплат бюджетникам республики, считает Казбек Коков. Государство сохранило сбалансированную бюджетную политику, безработица и инфляция близки к историческому минимуму. Благодаря господдержке АПК/ наша страна остается территорией продовольственной безопасности, а регионы получили возможность интенсивно развивать сельское хозяйство. Продолжает расти турпоток. Президент предложил расширить программу льготного кредитования гостиничных проектов. Это крайне важно и для нашей республики, отметил Казбек Коков. Главное, что сегодня услышал каждый: несмотря на санкции, на неблагоприятные глобальные финансово-экономические процессы и политическую ситуацию в мире, Россия смогла не просто отразить кризисный удар, но и уверенно идет вперед. И в этом большая заслуга предпринимательства. Бизнес играет все более значимую роль в экономике страны, все более органично «врастает» во все сферы жизни и получает все более ощутимую государственную поддержку на этом пути. Глава региона заверил, что в Кабардино-Балкарии продолжат развивать малое и среднее предпринимательство. Для этого в республике есть все возможности.