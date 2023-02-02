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Владимир Путин возложил цветы на Мамаевом кургане и почтил память защитников Сталинграда

Владимир Путин возложил цветы на Мамаевом кургане и почтил память защитников Сталинграда

02.02.2023 | 22:37
Сегодня Волгоград стал городом, к которому приковано внимание всей страны. Как и 80 лет назад, когда победой завершилась битва, длившаяся больше полугода. Сегодня вспоминают о тех, кто в те далекие героические дни отстоял Сталинград. По площади пронесли государственный флаг России и Знамя Победы – его водрузили в 45-м на здание рейхстага в Берлине. Торжественным маршем прошли военнослужащие гарнизонов, дислоцированных в Южном федеральном округе, и курсанты военных училищ. К собравшимся обратился заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Алексей Авдеев. В Волгограде сегодня работал передвижной музей “Поезд Победы”, прошли тематические выставки, концерты и спектакли… Праздновали 80-летие разгрома врага под Сталинградом вплоть до самого вечера.   https://t.me/vestikbr
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