Владимир Путин в формате «Прямой линии» ответил на вопросы россиян

Главным политическим событием этого дня стала «Прямая линия» с Владимиром Путиным. Глава государства отвечал на вопросы россиян больше трех с половиной часов. Поступило свыше двух миллионов вопросов. Нынешнюю «Прямую линию» в традиционном формате провели впервые за два года. В 2020-м из-за распространения коронавируса ее объединили с большой пресс-конференцией президента. Пандемия стала одной из главных тем и в 21-м. К ней Владимир Путин возвращался несколько раз. Было отмечено, что в стране делается все, чтобы не допустить очередного локдауна. Предотвратить распространение инфекции можно только с помощью вакцинации, уверен президент. Если в отдельных регионах уровень заболеваемости резко поднимется, возможно ввести обязательную иммунизацию для отдельных категорий граждан. Еще одна тема – рост цен на продовольствие. По словам главы государства, это общемировая тенденция, которую вызвал целый комплекс причин. Правительство России приняло ряд мер, чтобы рост сдержать. Также Владимир Путин отметил, что цены на туристические услуги внутри страны поползли вверх из-за того, что границы частично закрыты. То же обстоятельство привело к перегрузке российской туристической инфраструктуры, прежде всего, на Кубани и в Крыму. Государство ищет способы справиться и с этим вызовом. Часть вопросов из 68-ми, на которые удалось ответить, касалась социальной сферы. Территория России и ее ресурсы являются одними из главных богатств, однако «золотой запас» — это люди, подчеркнул президент и добавил: «Стране удалось сохранить эту ценность, несмотря на потери после распада СССР»… Владимир Путин также сообщил, что на него, как на человека, повлияли «Война и мир» Толстого, Первый концерт Чайковского для фортепьяно с оркестром и сказка «Колобок». А чтобы человеку быть счастливым, нужно иметь возможность реализовать себя и идти вперед, как ледокол.