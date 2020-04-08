Владимир Путин сегодня в режиме видеоконференции провел совещание с руководителями правительства и субъектов страны по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на территории России.

В работе совещания принял участие Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Президент назвал неотложной задачей и безусловным приоритетом для всех регионов повышенную готовность медицинских учреждений, существенное наращивание их ресурсов и возможностей, развёртывание дополнительных специализированных коек, закупку медицинской техники, включая аппараты ИВЛ, реанимобили и машины скорой помощи, формирование бригад специалистов, способных работать с новым оборудованием. На эти цели федеральное правительство уже выделило необходимую финансовую поддержку. С апреля на три месяца устанавливается специальная федеральная выплата медикам, борющимся с коронавирусом: от 25 до 80 тысяч рублей – в зависимости от квалификации специалистов. Кроме того, Минфин должен обеспечить регионам гибкость и свободу маневра в распределении средств на противодействие инфекции, а правительству и Центробанку поручено разработать программу дополнительной поддержки бизнеса для сохранения занятости и зарплат. К тому же отсрочку на полгода по страховым платежам распространят на все предприятия малого и среднего бизнеса. Оставшимся без работы и обратившимся в Службу занятости помогут напрямую: три месяца будут платить пособие в размере МРОТ. А семьям с детьми, где родители потеряли работу, выделят дополнительно по три тысячи рублей в месяц на каждого ребенка.