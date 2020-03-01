Владимир Путин провел совещание с полномочными представителями в федеральных округах. В связи с ситуацией с распространением коронавируса в стране Президент дал новые поручения регионам

В числе основных — свести данные о готовности российской медицины к борьбе с коронавирусом в единую базу, развернуть новые центры диагностики в государственных и частных медорганизациях, оперативно регистрировать новые тест-системы для выявления инфекции. Также предложено создать дополнительный резерв лекарств и увеличить количество аппаратов искусственной вентиляции легких в стране. К борьбе с коронавирусом необходимо также привлечь практикантов и студентов медицинских вузов. Полпредам поручено лично контролировать работу по оказанию помощи пожилым людям, а также ситуацию с ценами на продовольствие, лекарства и средства индивидуальной защиты. В сфере экономики — ускорить выделение средств на кредитование бизнеса в регионах и сформировать комплекс мер для обеспечения устойчивости бюджетов субъектов страны. Нужно принимать все необходимые меры для борьбы с инфекцией, даже если некоторым они кажутся избыточными, подчеркнул глава государства. Он также отметил самоотдачу и профессионализм врачей и медперсонала, на которых сейчас лежит особая ответственность и нагрузка. Владимир Путин также потребовал не допускать локальных сбоев в розничном сегменте торговли и жестко пресекать любые факты спекуляции и взвинчивания цен.