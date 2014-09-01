Владимир Путин рассказал, как влюбился в Кабардино-Балкарию после первого знакомства с ней





Влюбился в Кабардино-Балкарию после первого знакомства с ней — об этом президент страны Владимир Путин рассказал сегодня на встрече с финалистами всероссийского конкурса «Большая перемена». Они собрались в Артеке. Со школьниками пятых-седьмых классов глава государства общался в режиме телемоста. Говорили о проектах и достижениях. «В вашем лице считаю необходимым поприветствовать школьников всех возрастов и студентов колледжей, которые приняли для себя важное, взрослое решение – участвовать в «Большой перемене». А это два с половиной миллиона юных граждан России со всех регионов нашей страны», – отметил Владимир Путин. Финалистка «Большой перемены» в направлении «Познавай Россию!» Сафия Кумышева из Нальчика сказала, что считает Кабардино-Балкарию самым красивым местом. Владимир Путин отметил, что неоднократно бывал в Кабардино-Балкарии, катался на лыжах и рассказал о своих первых впечатлениях. Первый раз, когда приехал, помню свои впечатления. На гору взобрался, посмотрел, было яркое солнце, голубое небо, и абсолютно естественным образом в голову пришли простые мысли. Посмотрел на все это чудо и поймал себя на мысли: «Как жаль, что я никогда раньше этого не видел, и как хорошо жизнь сложилась таким образом, что я это вижу сейчас». Я влюбился в такие места и в вашу республику благодаря вот этим первым, первым своим знакомством с ней, так что ты права, абсолютно, у вас замечательный край» — рассказал Президент России. За отзыв о Кабардино-Балкарии главу государства поблагодарил Казбек Коков. В сообщении на странице руководителя республики в «Инстаграме» говорится: «Искренне благодарю нашего Президента Владимира Владимировича Путина за теплые слова». Казбек Коков также поздравил Сафию Кумышеву, ее родителей и педагогов с высоким достижением и пожелал победы!