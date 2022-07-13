Владимир Путин провёл рабочую встречу с Главой КБР Казбеком Коковым

Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Кабардино‑Балкарской Республики Казбеком Коковым. Обсуждалась социально‑экономическая обстановка в регионе, в том числе положение дел на рынке труда, а также в сферах промышленности, сельского хозяйства, строительства и туризма. В.Путин: Добрый день, Казбек Валерьевич! Как дела в республике? К.Коков: Всё хорошо, Владимир Владимирович. Обстановка стабильная. В.Путин: У вас, я смотрю, темпы строительства очень хорошие набраны. К.Коков: Да, получается – идём, движемся. Порядка 1,5 миллиона квадратных метров жилья за три года мы ввели, ещё планируем 5,5 ввести до 2030-го. В.Путин: За предыдущий год рост – свыше 18 процентов. К.Коков: Да. В.Путин: Это прилично очень, так что с этим поздравляю. Инвестиции – достаточно хороший показатель. К.Коков: 51,1 миллиарда – это рост 104 процента к прошлому году. В.Путин: Да, очень хороший показатель. Но сохраняются тем не менее некоторые проблемы на рынке труда всё-таки. К.Коков: Есть проблемы на рынке труда – сегодня это один проблемный вопрос. Ещё один проблемный вопрос: всё-таки мы не достигли желаемого уровня оплаты труда работников. Здесь мы немного отстаём. Мы для себя наметили цели по повышению заработной платы в бюджетной сфере. С 1 августа мы на десять процентов повышаем бюджетникам, также работаем именно с легализацией занятости, выводом из тени, потому что не всегда, конечно, зарплату показывают в полном объёме. Но тем не менее для нас первая задача – это обеспечить бюджетную сферу, повышение оплаты труда и достигнуть показателей, по крайней мере, одними из первых быть хотя бы по округу. В.Путин: Хорошо. Давайте по порядку. К.Коков: Владимир Владимирович, хотел бы доложить быстро о финансовой ситуации. Одним из поручений было разобраться с финансовыми вопросами. Если брать 2021 год, валовой региональный продукт составил 205 миллиардов рублей. По инвестициям, как я обозначал, 51,1 миллиарда. Если бюджет брать 2021 года, это 52 миллиарда, из них 13,7 – это собственные доходы. Тут у нас серьёзный рост идёт: если брать относительно 2018 года, это почти 150 процентов. Тенденция сохраняется и в 2022 году. По итогам шести месяцев собственные доходы имеют 115 процентов роста – это порядка 3,7 миллиарда рублей за 2021 год. Что касается оплаты труда, как я и сказал, эта цифра на сегодня не столь высока и не самый лучший показатель по региону – 31 тысяча 712 рублей. Хотя там есть рост 106 процентов, но в реальном выражении не достигаем результата. Один из показателей, которого удалось добиться, Владимир Владимирович, это повышение доходов населения – рост 9,3 процента. В.Путин: Но база низкая у вас. К.Коков: 24,2 процента – это был показатель бедности в республике. Сегодня 18 процентов достигли – определённый результат. Но я хотел бы сказать, Владимир Владимирович: все решения, которые приняты Вами, в части поддержки семей с детьми особенно, они повлияли на повышение именно доходов населения сегодня, особенно по кавказским республикам, – это очень серьёзно. Ну и, соответственно, есть рост экономики по сельскому хозяйству. В.Путин: Туристический поток увеличивается? К.Коков: Увеличился. С прошлого года увеличился в два раза, и мы первый раз планку в миллион туристов перешагнули. Сегодня эта тенденция сохраняется: по итогам шести месяцев у нас уже 550 тысяч туристов – это порядка шести процентов рост относительно прошлого года. По Приэльбрусью, по туризму. В части развития инфраструктуры мы работаем с Министерством экономического развития, непосредственно это компания «Кавказ.РФ». Сегодня строят трассы, подъёмные механизмы. Объём инвестиций составит до 2025 года 14,5 миллиарда рублей. В.Путин: Хорошо. К.Коков: Хотел бы по промышленности сказать. Сегодня как точки роста видим развитие лёгкой промышленности, текстильной промышленности. У нас два крупных предприятия сегодня работают: «ВоенТекстильПром» и «БТК групп». Это порядка тысячи человек работающих, и темпы наращивают сегодня, объёмы наращивают. По сельскому хозяйству тоже хотел обозначить. Валовая продукция сельского хозяйства составила за прошлый год 68,8 миллиарда, то есть последние годы мы наблюдаем порядка десяти процентов ежегодного прироста. Я думаю, что эта тенденция сохранится, так как мы увеличиваем закладку многолетних насаждений. Проект серьёзный в области сельского хозяйства объёмом 18 миллиардов инвестиций по закрытому грунту уже начали – приступили, реализовываем. Там тоже будут определённые результаты. И по промышленности, конечно же, хотелось бы отметить один из значимых проектов для Кабардино-Балкарии – это возобновление добычи вольфрамо-молибденовых руд на Тырныаузском месторождении. Владимир Владимирович, тогда Вы поддержали руководство республики, определённые поручения дали, и работа пошла, всё идёт по «дорожной карте». Александр Валентинович Новак приезжал, посещал объект, сегодня инфраструктуру строим. Общий объём инвестиций по данному проекту составит 55 миллиардов рублей, из которых 46 миллиардов – это инвестиции в проекты по Кабардино-Балкарской Республике. Как Вы отметили, жилищное строительство развивается. Там тоже стимулом являются, конечно, и те решения, которые были приняты Вами именно в поддержке улучшения жилищных условий граждан. Потом программа «Стимул», и сегодня это даёт определённый рост, развитие жилищного строительства. По дорогам очень неплохо идём: порядка 150–170 километров мы ежегодно ремонтируем, строим. Также Росавтодор: сегодня по территории республики в 2022–2023 годах должны завершить реконструкцию трассы «Кавказ» до четырёх полос. То есть в этом направлении тоже серьёзный рост есть. В.Путин: Как вы вписались в нацпроект? К.Коков: По нацпроекту, Владимир Владимирович, если взять по суммам: с 2019 по 2021 год 20 миллиардов рублей в республику было направлено на реализацию социальных проектов, таких как строительство школ, дошкольное образование. Мы построили сегодня 50 объектов дошкольного образования, три ещё в этом году будем вводить. Только по 2022 году сумма составит 12 миллиардов рублей по национальным проектам. В.Путин: Мы в целом в стране должны будем построить свыше 900 школ в ближайшие два года. На вас что выпадает? К.Коков: Владимир Владимирович, искренние слова благодарности – сегодня шесть школ построено. В 2022 году мы уже строим десять и в 2023-м приступаем ещё к восьми. Итого до 2024 года мы построим 24 новые школы – от общего количества школ в республике десять процентов будет новых школ. И, соответственно, мы активно включились в программу по капитальному ремонту: 50 объектов строим. У нас свыше 20 тысяч детей ходили в школы, скажем так, которые не совсем соответствуют требованиям, и мы активно включились. Я уверен, что до 2024 года мы по материально-техническому обеспечению среднего образования вопрос закроем. В.Путин: Хорошо.