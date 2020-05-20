Владимир Путин провёл совещание с правительством страны и главами регионов

Владимир Путин провёл совещание с правительством страны и руководителями субъектов Федерации по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. В его работе принял участие Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Совещание открылось с вопросов оказания поддержки медработникам. Владимир Путин напомнил, что с этой целью были приняты решения о стимулирующих выплатах до конца года в зависимости от объёма работы, специальных доплатах за работу в особо опасных и сложных условиях на период с апреля по июнь, обязательное государственное страхование жизни и здоровья специалистов. Правительству, Минздраву и Минтруду России, субъектам Федерации поручено обеспечить мониторинг начисления всех установленных выплат.

«Абсолютно всё должно быть прозрачно и понятно, кому, за что идут деньги. Вся информация о регулирующих эти вопросы актах доведена до людей и разъяснена в деталях. Отлажена и обратная , чрезвычайно важная вещь, хочу и на это обратить внимание», — подчеркнул глава государства.

Чувствительным и важным, особенно для пожилых людей, назван вопрос дистанционного заказа без_рецептурных лекарств. Соответствующий указ был подписан еще 17 марта. Президент призвал исполнителей довести его до логического разрешения и выпустить всю необходимую нормативную базу.

В числе значимых тем обсуждены ежемесячные и единовременные выплаты на детей от рождения до трёх лет и от 3 до 16-ти. Заявления подаются дистанционно через портал «Госуслуги», который функционирует теперь в бесперебойном режиме.

Целый ряд решений, отметил президент, принят для поддержки экономики. В рамках нового пакета мер 11 мая принято беспрецедентное решение о списании налогов и страховых взносов за второй квартал для индивидуальных предпринимателей, компаний малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях, социально ориентированных НКО. Индивидуальные предприниматели также могут уменьшить сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды за 2020 год на сумму одного МРОТ, а самозанятые граждане получить единовременную помощь на уплату налога на профессиональный доход. Суммы таких налогов, уплаченные в 2019 г., будут им полностью возвращены.

Отмечено и решение о предоставлении бизнесу льготных кредитов со ставкой 2%. Решения государства, добавил Президент, в значительной степени являются уникальными. Ничего подобного раньше не проводилось.

И при их реализации не исключены сбои. В этой связи крайне важна обратная связь. «Главное – быстро отреагировать, исправить ситуацию, довести решение до полного логического конца», — подчеркнул Владимир Путин. Вместе с тем, Президент призвал не забывать и о текущей работе, в том числе о нацпроектах.