Владимир Путин провел заседание Совета по межнациональным отношениям в Пятигорске

Состоялся важный обстоятельный разговор, в котором свое мнение высказали ученые, представители новых российских регионов, герои специальной военной операции, представители общественных объединений. Владимир Владимирович обозначил главные приоритеты в области межнациональных отношений. Обсуждались преимущества современной российской модели государственной национальной политики, интеграция новых регионов в социокультурное пространство нашей страны, корректировка Стратегии государственной национальной политики в условиях внешних вызовов и угроз. Красной линией через все выступления прошла тема исторически сложившегося единства многонациональной России и консолидации ее народов именно сейчас — во время проведения специальной военной операции и перед угрозой агрессии со стороны коллективного запада. Многонациональность - «это наша сила, особая всепобеждающая сила России». Боевое братство состоит из представителей многих национальностей нашего государства. Мы вместе гордимся нашими героями и поддерживаем их. И каждый чувствует свою сопричастность Отечеству, ответственность за Россию и её будущее. Языковое и этнокультурное многообразие государства закреплено в Конституции Российской Федерации и лежит в основе общих для всех нас ценностей. Это касается и Кабардино-Балкарской Республики, где люди живут и будут жить в единстве, дружбе и согласии, сохраняя свою культуру, родные языки, семейные и народные традиции, созидая во имя процветания нашего Отечества, общего блага и будущих поколений.