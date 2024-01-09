Владимир Путин поздравил ветерана ВОВ Злату Мамонтову из КБР с юбилеем

Вековой юбилей отметила ветеран Великой Отечественной, труженица тыла Злата Мамонтова. Поздравительную телеграмму нальчанке направил президент страны Владимир Путин.
Документ передали мэр города Таймураз Ахозов и представители Нальчикского совета ветеранов. У Златы Мамонтовой непростая судьба. Она прошла много испытаний: войну, голод, трудовой тыл.
С 57-го года трудилась на строительном комбинате в Нальчике. За заслуги награждена медалями в честь Дня Победы и медалью ветерана Великой Отечественной.
