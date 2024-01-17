Владимир Путин посетил первый Всероссийский форум «Малая Родина – сила России»

Руководитель государства подчеркнул, что работа муниципальных служащих – одна из наиболее сложных, поскольку именно на этом уровне происходят прямые контакты власти и людей. Владимир Путин напомнил и о важной роли муниципалитетов в вопросах поддержки участников СВО и их семей. Кабардино-Балкарию на форуме представили более пятидесяти глав местных администраций районов и поселений.
По итогам мероприятий, в которых приняла участие делегация республики, руководитель региона Казбек Коков отметил, что сегодня на местах требуется более высокий уровень профессиональной подготовки специалистов, так как в последние годы Президент России последовательно расширяет полномочия органов местного самоуправления.
Глава КБР выразил уверенность, озвученные Владимиром Путиным на форуме поручения, идеи и инициативы придадут мощный импульс дальнейшему развитию муниципальной службы на благо каждого жителя страны.
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