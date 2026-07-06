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Владимир Путин подписал закон об обеспечении внутреннего рынка топливом

Владимир Путин подписал закон об обеспечении внутреннего рынка топливом

06.07.2026 | 22:15
Согласно документу, виды горючего, допущенные к обороту, будет определять правительство РФ. Эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", член Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Сергей Храпач в эфире программы "Сигналы точного времени":  
"Проблема начала раскачиваться после неадекватного спроса на бензин. Поскольку система снабжения АЗС в России выстроена не напрямую от НПЗ, а через топливные базы, каких-то особых повреждений топливным базам не было нанесено. И, соответственно, рано или поздно проблемы с производством любого вида топлива, связанного с дестабилизацией работы НПЗ, скажется и на топливных базах, и на конечном потребителе однозначно. Быстро эту проблему решить нельзя, поэтому пошла идея, которая реализуется в виде нормативных актов. Первое – это изготовление менее качественного бензина не "Евро-5", а "Евро-4" и "Евро-3", в зависимости от возможностей быстрой переработки нефти. Второе – это стимулирование, чтобы на внутренний рынок шло наибольшее количество топлива за счет демпферных механизмов и за счет закупки топлива за рубежом. Но поскольку там топливо стоит значительно дороже, поэтому внесли изменения в том числе в Налоговый кодекс. Топливо, которое производится не на территории России и завозится для обеспечения внутреннего рынка, также подпадает под топливный демпфер. Такие оперативные действия позволят как минимум остановить рост цен и ажиотажный спрос на топливо путем увеличения предложения, а также стабилизируют рынок топлива".
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