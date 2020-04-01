Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части ВЕСТИ КБР

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Теперь в случае возникновения или угрозы ЧС кабмин будет осуществлять полномочия координационного органа по предупреждению и ликвидации таких ситуаций. Также накануне на совещании с членами правительства Президент заявил, что обстановка с распространением новой коронавирусной инфекции в стране усложняется.