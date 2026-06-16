Новые меры поддержки для ветеранов СВО... Владимир Путин подписал указ о расширении работы фонда «Защитники Отечества». Помощь теперь получат еще две категории ветеранов.
Первая – действующие военные, которые получили тяжелые ранения и решили продолжить службу. Вторая – ветераны боевых действий, ставшие инвалидами на территориях рядом с зоной СВО. Согласно документу, те, кто остался в строю с инвалидностью, смогут получить через фонд протезы, адаптивную одежду, автомобили с ручным управлением.
Также они будут участвовать в физкультурных и спортивных событиях. Новые правила коснутся и Кабардино-Балкарии – здесь такая поддержка особенно востребована. Фонд сможет адресно сопровождать ветеранов в решении социальных и медицинских вопросов.
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