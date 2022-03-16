Владимир Путин подписал указ о расширении полномочий регионов

Казбек Коков: «Это решение является свидетельством не только доверия к региональной власти, но и результатом многолетнего, выверенного выстраивания в России крепкой единой системы государственного управления, единой законодательной базы, единой политической воли. Это свидетельство сплоченности российских субъектов, граждан страны под руководством нашего Президента. Все задачи, поставленные Владимиром Владимировичем, выполним в полной мере». __________________________________ Глава КБР Казбек Коков принял участие в селекторном совещании по социально-экономической поддержке субъектов Российской Федерации, которое прошло под председательством Президента России Владимира Путина. В ходе совещания Президент дал оценку политической ситуации в мире и стране, а также социально-экономическому положению, которое складывается в связи с проведением Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства еще раз подчеркнул, что цель операции - помощь Донецкой и Луганской народным республикам, защита суверенитета и обеспечение безопасности России. «Кабардино-Балкарская Республика всецело поддерживает решение о ее проведении. Мы ясно понимаем его необходимость и неизбежность, а также наши сегодняшние задачи в условиях экономической войны, которая имеет своей целью подорвать благосостояние российского народа, уничтожить наше государство», - написал Казбек Коков по итогам совещания в своем telegram-канале. Комментируя озвученные Президентом России основополагающие на ближайшую перспективу решения, Казбек Коков заявил: «В этой ситуации комплекс мер поддержки населения, отраслей экономики, бизнеса, системообразующих предприятий, о которых сегодня говорил Владимир Владимирович, - является архиважным. Его стопроцентная реализация — наша первоочередная задача. Глава государства озвучил решения об увеличении минимального размера оплаты труда, величины прожиточного минимума, зарплат бюджетников, всех социальных выплат. Будут проработаны меры поддержки семей с детьми, людей, оставшихся без работы. Вносятся изменения в ряд законодательных актов, которые направлены на упрощение системы закупок, развитие предпринимательства, увеличение объемов производства и строительства». «Сегодня же Президентом России подписан указ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации. Документ существенно расширяет полномочия регионов, дает возможность оперативного принятия самостоятельных решений с учетом географических особенностей, текущих потребностей, экономической ситуации в субъекте. Это решение является свидетельством не только доверия к региональной власти, но и результатом многолетнего, выверенного выстраивания в России крепкой единой системы государственного управления, единой законодательной базы, единой политической воли. Это свидетельство сплоченности российских субъектов, граждан страны под руководством нашего Президента. Уверен, все задачи, поставленные Владимиром Владимировичем, выполним в полной мере», - подчеркнул Казбек Коков.