Владимир Путин подписал указ о присвоении 346-й отдельной бригаде почетное наименование "гвардейская"

Сегодня Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина нашей героической 346-й отдельной бригаде специального назначения за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях
вооруженных конфликтов, присвоено почетное наименование "гвардейская".
Глава КБР Казбек Коков искренне поздравил командование и личный состав бригады с присвоением почетного наименования.
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