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Владимир Путин объявил благодарность Эльбрусскому высокогорному спасотряду

Владимир Путин объявил благодарность Эльбрусскому высокогорному спасотряду

25.02.2023 | 13:22
За заслуги в деле обеспечения и успешного функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС благодарность Президента Российской Федерации Владимира Путина объявлена Эльбрусскому высокогорному поисково-спасательному отряду МЧС России, сообщает пресс-служба Правительства КБР. Отряд в составе 90 человек и 47 единиц техники находится в поселке Терскол на высоте 2 150 метров. Начальник подразделения - спасатель международного класса, заслуженный спасатель РФ – Абдуллах Гулиев. В зону реагирования входит вся территория республики - это большая часть Кавказского хребта: 7 из 8-ми российских пятитысячников. Спасатели обеспечивают безопасность населения и отдыхающих, в том числе туристских групп на маршрутах. Подразделение укомплектовано профессионалами по альпинизму, горным лыжам, промышленному альпинизму.
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