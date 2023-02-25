Владимир Путин объявил благодарность Эльбрусскому высокогорному спасотряду

За заслуги в деле обеспечения и успешного функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС благодарность Президента Российской Федерации Владимира Путина объявлена Эльбрусскому высокогорному поисково-спасательному отряду МЧС России, сообщает пресс-служба Правительства КБР. Отряд в составе 90 человек и 47 единиц техники находится в поселке Терскол на высоте 2 150 метров. Начальник подразделения - спасатель международного класса, заслуженный спасатель РФ – Абдуллах Гулиев. В зону реагирования входит вся территория республики - это большая часть Кавказского хребта: 7 из 8-ми российских пятитысячников. Спасатели обеспечивают безопасность населения и отдыхающих, в том числе туристских групп на маршрутах. Подразделение укомплектовано профессионалами по альпинизму, горным лыжам, промышленному альпинизму.