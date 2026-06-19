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Владимир Безгодько: КБР сохраняет стабильность и демонстрирует положительную динамику развития по всем направлениям

Владимир Безгодько: КБР сохраняет стабильность и демонстрирует положительную динамику развития по всем направлениям

19.06.2026 | 16:00
Владимир Безгодько, заместитель председателя Комитета Парламента КБР по труду, социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов, руководитель фракции «ЛДПР» в Парламенте КБР:  
По итогам послания Главы республики я бы отметил главное: сегодня Кабардино-Балкария сохраняет стабильность и демонстрирует положительную динамику развития практически по всем направлениям. Это касается сельского хозяйства, промышленности, социальной сферы и инвестиционной деятельности. Перед республикой поставлена амбициозная задача — к 2030 году увеличить объём валового регионального продукта в два раза. Для её достижения есть необходимые ресурсы и понимание дальнейших шагов. Особое внимание в послании уделено вопросам социальной поддержки населения. Отдельная задача поставлена перед парламентом и депутатским корпусом — продолжить совершенствование законодательной базы, направленной на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. В этом направлении уже накоплен серьёзный опыт, изучаются лучшие практики, и работа будет продолжена. Важным направлением остаётся развитие туристической отрасли, которая является одной из точек роста экономики республики. Вместе с тем глава республики открыто обозначил и существующие проблемы, прежде всего в сфере жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры. Сегодня принимаются системные решения, направленные на повышение эффективности работы организаций, отвечающих за коммунальные услуги и обращение с отходами. Усиливается контроль, обновляется специализированная техника, совершенствуются механизмы управления отраслью. Самое главное, чтобы жители республики видели реальные изменения и понимали, что эта работа ведётся последовательно и на системной основе. И, безусловно, ключевым фактором дальнейшего развития остаются единство и консолидация общества. В Год народного единства это приобретает особое значение. Уверен, что благодаря совместной работе власти и общества мы сможем успешно решать все стоящие перед республикой задачи. Именно такую уверенность оставило сегодняшнее послание Главы Кабардино-Балкарии Казбека Валерьевича Кокова.
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