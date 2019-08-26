Вкус добра… Акция под таким названием сегодня прошла в столичной Службе переливания крови… Желающих стать донором угощали пирожными — 2019.08.26

В форме сердца и от всего сердца… Поблагодарить добровольцев за их желание помочь людям Карина Казакова решила нестандартно. В направлении «Социальное предпринимательство» она разработала проект, представила на «Машук-2018» и вышла победителем. Сегодня первый этап его реализации. Ежегодно от 8 до 10 тысяч жителей республики сдают кровь добровольно. В первый раз на Станцию переливания приходят, как правило, по просьбе близких или друзей.

Только сегодня сюда пришли свыше 30 добровольцев. Напомню, лечебное учреждение работает ежедневно.