Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу по поддержке дотационных регионов





Разница в бюджете между обеспеченными и менее богатыми регионами сегодня большая и ее необходимо сокращать. Об этом говорил сегодня спикер Вячеслав Володин на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с членами фракции «Единая Россия». Спикер подчеркнул, что дотационным субъектам тяжело решать проблемы только за счет своей казны. По его мнению, у регионов-реципиентов должен быть приоритет во всех видах помощи, не только финансовой. «Чтобы люди, проживая на территории, где нет нефти, газа и деловой активности, как в Москве, понимали, что поддержка будет. Важно, чтобы они оставались жить у себя на Родине, могли себя реализовать, и их жизнь была такой же комфортной, как в Москве», — отметил Вячеслав Володин. По итогам встречи Госдума и кабинет министров страны создают рабочую группу по выравниванию бюджетной обеспеченности регионов, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.