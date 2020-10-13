Вирусные инфекции и как от них защититься

Нынешней осенью к обычным сезонным заболеваниям присоединился и ковид-19.

Простуда, грипп, ОРВИ… Как правило, с приходом осени начинается сезон вирусных и инфекционных заболеваний. Большинство людей привыкли переносить их на ногах. Борются, кто как может.При сильном насморке, повышенной температуре, кашле самостоятельно понять, что происходит с организмом, довольно затруднительно.

В нынешнем году, отмечают врачи, эпидемиологическая ситуация осложнилась: к привычным сезонным заболеваниям добавился коронавирус. Его симптомы, как известно, во многом схожи с ОРВИ.

«Сам по себе вирус гриппа, он уже коварен тем, что имеются тяжелые последствия, осложнения не только со стороны бронхолегочной системы, но и со стороны сердца, легких. Это могут быть менингиты, энцефалиты, синуситы, сердечная недостаточность. При сочетании этих двух тяжелых инфекций, риск летальных исходов значительно выше, чем при одном из вирусов», — разъясняет заведующая дневным стационаром поликлиники №1 г.Нальчика Альбина Пханеева.

Врачи настаивают, не ждать, а обращаться за помощью к специалистам при первых проявлениях заболевания. Защититься от заражения помогают правила личной гигиены и безопасности. В первую очередь рекомендуют избегать места массового скопления людей. Если же в этом есть необходимость, обязательно носить маски, соблюдать социальную дистанцию, руки обрабатывать антисептиками. И все же главное в этом списке – вакцинация.

Иммунизации, в первую очередь, подлежат люди из группы риска: пожилые, дети, работники общественного питания, образования и здравоохранения… В целом прививку сделать может каждый желающий… Для этого достаточно обратится в участковую поликлинику по месту жительства. Процедура абсолютно бесплатная.