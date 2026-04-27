Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Виртуоз национальной гармоники: в Нальчике прошел творческий вечер Михаила Кодзева

27.04.2026 | 15:40
Его самобытная и виртуозная игра на национальной гармонике восхищает не только жителей республики… В Нальчике провели творческий вечер композитора, педагога, Народного артиста Кабардино-Балкарии Михаила Кодзева. 25-го апреля мастер отметил свой 82-ой день рождения. Поздравить именинника в Музтеатре собрались представители власти, общественные деятели, почитатели таланта композитора. В зале сидели и воспитанники Кодзева, среди которых немало народных и заслуженных артистов. Свою первую творческую победу Михаил Кодзев одержал в 17 лет – на республиканском смотре художественной самодеятельности. После молодого артиста пригласили на работу в Баксанский районный дом культуры. Вместе с коллективом ДК они заняли первое место во Всероссийском конкурсе агитбригад в Москве. Более 30 лет Михаил Кодзев руководил оркестром Государственного ансамбля танца «Кабардинка». В настоящее время мастер трудится в республиканском Дворце творчества детей и молодежи.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных