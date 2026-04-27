Виртуоз национальной гармоники: в Нальчике прошел творческий вечер Михаила Кодзева

Его самобытная и виртуозная игра на национальной гармонике восхищает не только жителей республики… В Нальчике провели творческий вечер композитора, педагога, Народного артиста Кабардино-Балкарии Михаила Кодзева.
25-го апреля мастер отметил свой 82-ой день рождения. Поздравить именинника в Музтеатре собрались представители власти, общественные деятели, почитатели таланта композитора. В зале сидели и воспитанники Кодзева, среди которых немало народных и заслуженных артистов.
Свою первую творческую победу Михаил Кодзев одержал в 17 лет – на республиканском смотре художественной самодеятельности. После молодого артиста пригласили на работу в Баксанский районный дом культуры. Вместе с коллективом ДК они заняли первое место во Всероссийском конкурсе агитбригад в Москве.
Более 30 лет Михаил Кодзев руководил оркестром Государственного ансамбля танца «Кабардинка». В настоящее время мастер трудится в республиканском Дворце творчества детей и молодежи.
