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Виктория Родина и Рустам Калибатов побывали в Республиканском детском клиническом многопрофильном центре

Виктория Родина и Рустам Калибатов побывали в Республиканском детском клиническом многопрофильном центре

29.12.2022 | 16:25
Депутат Госдумы от Кабардино-Балкарии Виктория Родина и министр здравоохранения Рустам Калибатов побывали в Республиканском детском клиническом многопрофильном центре. Здесь оказывают помощь по 20 направлениям. Ежегодно лечение проходят больше 15 тысяч пациентов. Сейчас в больнице – капитальный ремонт: строители заменят коммуникации, кровлю, окна, двери, облицуют фасад. Хирургическое отделение оснастят современным оборудованием, стационар расширят до 25 коек, появится отделение челюстно-лицевой хирургии, рассказал Рустам Калибатов. На базе больницы откроют центры нефрологии и борьбы с врожденными заболеваниями, отделения реабилитации и офтальмологии, а также микробиологическую лабораторию. Руководитель Минздрава подчеркнул, что укрепление материально-технической базы учреждения позволит повысить качество помощи, которую здесь оказывают. Депутат Госдумы вручила министру благодарственное письмо за вклад в развитие системы здравоохранения республики.   https://t.me/vestikbr
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