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Видеоролики о Кабардино-Балкарии заняли призовые места на международном конкурсе «Диво Евразии»

Видеоролики о Кабардино-Балкарии заняли призовые места на международном конкурсе «Диво Евразии»

13.12.2022 | 10:38
Призовые места достались роликам о Кабардино-Балкарии на международном конкурсе «Диво Евразии». Это уже шестой по счету туристский фестиваль видео, фото и анимации. Финал провели в Новосибирске. Авторы из России, Белоруссии, Казахстана, Венгрии, Турции и Китая направили около 300 проектов. Три из них – от нашей республики: «Я люблю тебя, Кабардино-Балкария!» и «Фестиваль рекордов на Эльбрусе» Магомеда Кумыкова и «Экопарк «Долина Нарзанов приглашает» Хасана Ажахова. Два материала и заняли вторые места. Еще одно видео – «Эльбрус. Поляна Эммануэля», заявленное самостоятельным путешественником из Таганрога Романом Дочуком, получило первое место.   https://t.me/vestikbr
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