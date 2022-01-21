Вице-премьер России Александр Новак встретился в Москве с Главой КБР Казбеком Коковым

Социально-экономическое развитие региона Казбек Коков обсудил с вице-премьером Александром Новаком в рамках рабочей встречи в Москве. Зампред российского правительства подчеркнул высокий уровень выполнения в республике национальных целей развития в 2021 году. Речь также шла о повышении туристического потенциала региона, его инвестиционной привлекательности, вопросах строительства новых спортивных объектов. Казбек Коков проинформировал Александра Новака о предварительных итогах 2021 года. В республике сохраняется положительная динамика экономического развития. Наибольший рост отмечается в сельском хозяйстве, жилищном и дорожном строительстве, розничной торговле и сфере платных услуг. В сфере туризма республика перешагнула показатель в один миллион туристических посещений. Увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства. Налоговые поступления выросли на более чем на треть. Объем доходов консолидированного бюджета достиг почти 60 миллиардов рублей, что более чем в полтора раза превышает уровень 2018 года. «Рост собственных доходов позволил выделить из республиканского бюджета 504 миллиона рублей на повышение оплаты труда бюджетным работникам, 774 миллиона рублей на противодействие распространению коронавируса, увеличить объемы ассигнований на льготное обеспечение лекарствами отдельных категорий граждан, более эффективно решать другие социально важные задачи», - отметил Казбек Коков. При этом не допущено образование просроченной кредиторской задолженности и сокращен государственный долг республики. На реализацию национальных проектов в 2021 году регион получил больше 8 миллиардов рублей. В этом году на реализацию нацпроектов в республике предусмотрено около 12 миллиардов рублей. Работы будут вестись более чем на 100 объектах капитального строительства, включая реконструкцию или ремонт. Среди наиболее крупных проектов предстоящего года – строительство онкодиспансера, Дворца творческой молодежи, 10 школ, нальчикской поликлиники, Баксанского группового водопровода, капремонт 32 сельских школ, реконструкция канализационного коллектора от поляны Азау до поселка Эльбрус, строительство инфраструктуры в микрорайонах Нальчика, а также ледового катка в столице республики. «Прорывными» для экономики региона станут проекты по возобновлению добычи на Тырныаузском месторождении, развития курорта «Эльбрус» и строительство крупного тепличного комплекса в Чегеме. «Объемы и масштабы беспрецедентные для республики», - акцентировал Глава КБР. Также в ходе встречи обсуждены вопросы обеспечения качественным водоснабжением ряда населенных пунктов, перспективы развития курорта «Нальчик», создания IT-парка и строительства физкультурно-оздоровительного комплекса для занятий зимними видами спорта в столице республики. Были затронуты вопросы по эпидемиологической ситуации. Александр Новак подчеркнул необходимость принятия дополнительных мер в республике для снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией.