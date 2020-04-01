Въезд иностранных граждан на территорию Кабардино-Балкарии временно ограничен.

Документы по приглашениям для жителей зарубежных государств и людей без гражданства пока не выдают, — информирует управление по вопросам миграции МВД РФ по КБР.

Но из нового правила есть исключение. Доступ в Россию все же можно получить, но только членам семьи заявителя – супругу или супруге, родителям и детям, усыновителям и усыновленным. Исключение из общего правила распространяется также на опекунов и попечителей граждан России. Для указанных категорий представитель приглашающей стороны может написать заявление, чтобы оформить все разрешительные документы. Запрос следует направить в МВД с помощью Единого портала госуслуг.

Аналогичные меры сейчас приняты во всех регионах страны и призваны предупредить распространение коронавирусной инфекции, поясняют в ведомстве.