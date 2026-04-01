Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Ветераны ВОВ получат выплату к Дню Победы уже в апреле

01.04.2026 | 09:00
Участники и инвалиды Великой Отечественной уже в апреле смогут получить ежегодную выплату к 9-му Мая. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Социального фонда России. Деньги начислят на банковскую карту либо доставят почтой по своему графику. Речь идет о выплате в 10 тысяч рублей для участников боевых действий 41-45-го. Выплачивать средства начнут с 3-го апреля беззаявительно вместе с пенсией и другими ежемесячными перечислениями Социального фонда. В ведомстве уточнили, что субсидия назначается тем, кто в годы Великой Отечественной служил в действующей армии или стал инвалидом из-за ранения, контузии, увечья и по некоторым иным основаниям. Право на выплату есть не только у граждан России, но и у участников Великой Отечественной, живущих в Эстонии, Латвии и Литве.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных