Ветераны ВОВ получат выплату к Дню Победы уже в апреле

Участники и инвалиды Великой Отечественной уже в апреле смогут получить ежегодную выплату к 9-му Мая. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Социального фонда России.
Деньги начислят на банковскую карту либо доставят почтой по своему графику. Речь идет о выплате в 10 тысяч рублей для участников боевых действий 41-45-го. Выплачивать средства начнут с 3-го апреля беззаявительно вместе с пенсией и другими ежемесячными перечислениями Социального фонда.
В ведомстве уточнили, что субсидия назначается тем, кто в годы Великой Отечественной служил в действующей армии или стал инвалидом из-за ранения, контузии, увечья и по некоторым иным основаниям. Право на выплату есть не только у граждан России, но и у участников Великой Отечественной, живущих в Эстонии, Латвии и Литве.
