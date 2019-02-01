Ветераны Великой Отечественной войны в Кабардино-Балкарии к 9 мая получат от республики выплаты в размере 30 тысяч рублей — 2019.02.07





Об этом сообщает ТАСС. Кроме того, власти региона продолжат заниматься улучшением жилищных условий представителей старшего поколения. В планах — также оказание медико-профилактической помощи по лечению и реабилитации. Напомню, что в 2018 году был подписан указ об увеличении на 10 тысяч рублей размера ежегодной выплаты к Дню Победы инвалидам и ветеранам войны, а также вдовам погибших. Сегодня в КБР проживают всего 133 участника Великой Отечественной.