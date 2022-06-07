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Ветераны Великой Отечественной смогут воспользоваться бесплатным такси

Ветераны Великой Отечественной смогут воспользоваться бесплатным такси

07.06.2022 | 16:11
В регионах запустили программу бесплатных поездок на такси для ветеранов Великой Отечественной. Инициировали ее оргкомитет единороссов “Наша Победа”, Минцифры и власти субъектов России. Заказать такси на любое удобное время сможет сам фронтовик, его представитель или родственник. Для этого нужно позвонить работнику Службы соцзащиты, который прикреплен к защитнику Родины. Кстати, специалисты ведомства сами станут обзванивать участников войны, чтобы сообщить о новой возможности и помочь ею воспользоваться. С 10 июня услуга появится во всех населенных пунктах, где живут ветераны и работают перевозчики такси. Ожидается, что новым сервисом смогут воспользоваться 26 тысяч пожилых людей. Программа бесплатных поездок на такси для ветеранов Великой Отечественной будет действовать до конца 22-го года.
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