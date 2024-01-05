Ветераны СВО и их семьи получили право на приоритетное трудоустройство: в январе вступили в силу соответствующие поправки в закон о занятости населения в России.
Новшество прокомментировала председатель госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва. В телеграм-канале организации она написала, что закон распространяется не только на тех, кто завершил прохождение военной службы по мобилизации или контракту, но также на бойцов, у которых прекратилось действие контракта о пребывании в добровольческом формировании.
Он также актуален для членов семей ветеранов. Цивилёва считает, что новая возможность важна для общества в целом, поскольку данный закон ведет к повышению социальной стабильности.
