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Ветераны правоохранительных органов КБР встретились с учащимися кадетских классов полиции

Ветераны правоохранительных органов КБР встретились с учащимися кадетских классов полиции

29.09.2022 | 15:54
Воспитание в духе патриотизма... В 7-й школе Нальчика прошла встреча воспитанников кадетских классов полиции с ветеранами правоохранительных органов. Патриотическую акцию начали с линейки, на которой подняли государственные флаги России и Кабардино-Балкарии. Уже на самой встрече подробно говорили о символах нашей страны и их значении. После ребятам рассказали о мужестве и героизме сотрудников органов внутренних дел, погибших во время исполнения своего служебного долга. Особое внимание гости акцентировали на соблюдении элементарных мер безопасности в соцсетях. Кадетов призвали быть бдительными, чтобы избежать посягательств злоумышленников. А также больше доверять своим родителям и педагогам.   https://t.me/vestikbr
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