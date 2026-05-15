Ветерану ВОВ Кузьме Абросимову исполнилось 99 лет

15.05.2026 | 13:46
Поздравления, пожелания и концерт… Свой 99 –й день рождения в Нальчике отметил ветеран Великой Отечественной войны Кузьма Абросимов. Человека невероятной судьбы и стойкости чествовали представители Росгвардии, юнармейцы и артисты. В честь события почетному гражданину Нальчика устроили настоящий праздник. Инициаторами выступили сотрудники регионального управления Росгвардии. Поддержали представители Чегемского и Баксанского районов, юнармейцы восьмой и тридцать третьей столичных школ. Кузьме Абросимову едва исполнилось 16, когда его призвали на фронт. Это было в 1943 году. Сперва служил моряком отлова подводных лодок, после мичманом Балтийского флота. Получил два ранения, но после выздоровления вновь вернулся в строй. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и медалью «За победу над Германией». Для ветерана Великой Отечественной подготовили персональный праздничный концерт. Школьники читали стихи, исполняли песни военных лет. Человек невероятной судьбы и стойкости… Несмотря на солидный возраст Кузьма Абросимов и сегодня бодр и полон сил. В следующем году фронтовик готовится встретить вековой юбилей.
