Ветерану ВОВ из Майского Николаю Подколзину исполнилось 96 лет

Ветерану – 96. Майчанин Николай Подколзин тепло встречает гостей. Поздравить пришли представители райадминистрации и местного Совета ветеранов... Он родился в Тульской области в 27-м. Учился в Московском авиационном училище. В 44-м забрали в армию. Было ему тогда 17 лет.
В годы Великой Отечественной служил в дальней авиации в должности инженера: готовил самолеты к старту. А машины были боевые – бомбардировщики.
После войны работал на Крайнем Севере, а в начале 70-х переехал в Майский и стал работать инженером-конструктором на местном электровакуумном заводе. Николай Подколзин награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За службу в армии»… Оптимизм и жизнелюбие фронтовика вызывает восхищение. Он и сегодня в курсе событий в мире, стране, республике и районе. Интересуется происходящим и дает близким мудрые советы.
