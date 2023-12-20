Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Ветерану ВОВ из Майского Николаю Подколзину исполнилось 96 лет

Ветерану ВОВ из Майского Николаю Подколзину исполнилось 96 лет

20.12.2023 | 16:11
Ветерану – 96. Майчанин Николай Подколзин тепло встречает гостей. Поздравить пришли представители райадминистрации и местного Совета ветеранов... Он родился в Тульской области в 27-м. Учился в Московском авиационном училище. В 44-м забрали в армию. Было ему тогда 17 лет. В годы Великой Отечественной служил в дальней авиации в должности инженера: готовил самолеты к старту. А машины были боевые – бомбардировщики. После войны работал на Крайнем Севере, а в начале 70-х переехал в Майский и стал работать инженером-конструктором на местном электровакуумном заводе. Николай Подколзин награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За службу в армии»… Оптимизм и жизнелюбие фронтовика вызывает восхищение. Он и сегодня в курсе событий в мире, стране, республике и районе. Интересуется происходящим и дает близким мудрые советы.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных