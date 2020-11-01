Ветерану войны Ивану Рудневу исполнилось 102 года





Оптимизм и чувство юмора – отличительные черты, которые сопровождают участника Великой Отечественной войны Ивана Руднева всю его сознательную жизнь. И сегодня, в свой 102-ой день рождения, он полон жизнелюбия и радости. Больше века прожил уважаемый ветеран на этом свете, прошел через разные периоды в истории страны, дороги, пройденные им –это тысячи верст, начиная еще с довоенных колхозных и кончая фронтовыми. А еще занимался спортом – всю свою жизнь.Сегодня ветеран «дружит» с тренажером, без напряжения, уже отработанными движениями вертит руль. Неплохо управляется и с гирями. Словно нет за спиной военного лихолетья, голода и разрухи.

«Каждый человек ищет свою дорогу в жизни. Одни пьянствуют,другие хулиганят.А у меня труд, повседневный труд, уважение к товарищам, показывать всем, рассказывать,быть человеком», -хвастается ветеран.

Крепкое рукопожатие, четкая речь и отменное чувство юмора. Иван Николаевич уверен: такой физический задел достался ему от родителей, да и жизнь хорошо закалила. Но главное, он и сам хорошо над собой поработал.

Родом Иван Руднев из Саратовской области. До призыва в армию трудился шофером в колхозе. Эта работа и определила дальнейшую судьбу. Когда началась война, командировали на границу с Ираном, куда поступала ленд-лизинговая военная техника. Ее он и доставлял в Москву. Восемь лет отслужил в армии. После демобилизации решил с семьей перебраться в теплые края. Выбрали Кабардино-Балкарию и поселились в Докшукино. Четверть века обучал в ДОСААФ автоделу молодых людей. За это время подготовил больше двух тысяч водителей. Сейчас Руднев живет один: супруга ушла из жизни десять лет назад. Без внимания ветеран не остается. Вот и теперь навестили волонтеры. Помогли связаться по скайпу с родными, которые живут на Украине.

«Иван Николаевич у нас глубокоуважаемый человек. Каждый раз звонит, если какие-то вопросы возникают. И сами стараемся узнавать, как дела, как у него самочувствие. Стараемся внимание ему уделить, настроение поднять»,- рассказывает волонтер Мурат Бжедугов.

А настроение чаще всего отличное. Помимо спорта, фронтовик увлекается пением. Участвовал даже в песенном флешмобе, который администрация Урванского района провела в интернете к 75-летию Победы.

Когда душа чиста, она поет, говорит Руднев.Сегодня прямо с утра участника войны поздравляют с днем рождения. Приносят подарки. Устроили концерт на дому с песнями военных лет. И, конечно, вновь поблагодарили за Великую Победу.