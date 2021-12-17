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Ветерану Великой Отечественной войны из Майского Василию Дегтяренко провели водопровод

Ветерану Великой Отечественной войны из Майского Василию Дегтяренко провели водопровод

17.12.2021 | 15:53
96-летний Василий Дегтяренко не скрывает радости: вода стала поступать в жилище централизованно. Этого события здесь ждали не один год. Коммуникации на ул. Цыбулина проложили по распоряжению Главы Кабардино-Балкарии. По два миллиона рублей направили из республиканского и городского бюджетов. Теперь жилье участника Великой Отечественной подключено к водопроводу. Протяженность водопроводной сети на ул. Цыбулина составит больше одного километра, трубы из полиэтилена. Согласно действующим требованиям, дополнительно устанавливают пожарные гидранты в колодцах. Василий Дегтяренко попал на войну в 17-летнем возрасте. Прошел специализированные курсы и отправился в действующий батальон связи. Боевое крещение принял в Белоруссии. В послужном списке – Польша, Германия. Брал Берлин, участвовал во взятии рейхстага. В армии прослужил до 50-го, затем работал в Кабардино-Балкарии в сфере радиосвязи. В 80-х вышел на пенсию и включился в активную общественную жизнь. Сегодня Василий Дегтяренко – один из шести фронтовиков, живущих в Майском районе.
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