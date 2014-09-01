Ветерану из Майского района Василию Дегтяренко исполнилось 95 лет





3 июля свое 95-летие отметил ветеран из Майского района Василий Дегтяренко. Несмотря на почтенный возраст, свой боевой путь ветеран Василий Дегтяренко помнит до мельчайших подробностей. На войну попал в 17 лет по наставлению отца, который с самого начала Великой Отечественной был на передовой – защищал Кавказ, в том числе участвовал в боях за Курпские высоты. В 43-м Василия Дегтяренко призвали в армию из станицы Екатериноградской, где он родился и вырос. Прошел курсы связистов и попал в действующий батальон связи. Боевое крещение принял в Белоруссии. В послужном списке – Польша, Германия. Брал Берлин, участвовал во взятии рейхстага. В армии прослужил до 50-го, затем работал в Кабардино-Балкарии в сфере радиосвязи. В 80-х вышел на пенсию и включился в активную общественную жизнь. И по сей день беседует со школьниками о любви к Родине. В свои 95-ть Василий Дегтяренко с удовольствием работает в саду – ухаживает за деревьями. Внимательно следит и затем, как растут овощи в огороде. Здоровье позволяет, делится защитник Родины.