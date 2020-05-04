Ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны обеспечат бесплатными мобильными телефонами

Ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны намерены обеспечить бесплатными мобильными телефонами с безлимитным тарифом. Об этом журналистам сообщили в Российском историческом обществе. Первую партию аппаратов уже отправили в регионы, отметили в организации.

Инициативу поддержали операторы сотовой связи страны. В проекте также участвуют Минкомсвязи России и движение «Волонтеры Победы». Предполагается, что фронтовики получат мобильники с постоянным обслуживанием. А в память телефонов заранее внесут так называемые «полезные» номера. Это позволит пожилым людям поддерживать связь с медицинскими и социальными службами и, конечно, со своими близкими.

«Ростелеком» в честь 75-летия Великой Победы планирует перевести участников и инвалидов войны, а также жителей блокадного Ленинграда, которые пользуются домашними телефонами, на тарифный план «Ветеран». Он предполагает бесплатные звонки на постоянной основе. Переключение должно произойти автоматически.