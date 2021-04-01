Ветерана Великой Отечественной войны Владимира Борисевича поздравили с 95-летием





В Музее изобразительных искусств чествовали ветерана Великой Отечественной войны Владимира Борисевича. В эти дни он отметил свое 95-летие. Но несмотря на столь солидный возраст, солдат Победы полон сил. Шутит с гостями, которые пришли в Музей изобразительных искусств, чтобы его поздравить. Все, кто знаком с ветераном, отмечают его неизменный оптимизм. На фронт Владимир Борисевич попал 18-летним юношей. Прошел войну от Варшавы до Берлина, был дважды ранен. А в мирное время трудился не только для своей семьи: много лет работал с молодежью. Ветерану показали фотовыставку «Семейный альбом», которая открыта сейчас в музее. Здесь есть и портрет Владимира Борисевича. Виновник торжества с удовольствием общался с теми, кто пришел на встречу. А в завершение внучка фронтовика Екатерина прочитала стихи Роберта Рождественского, которые посвятила деду.