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Ветеран ВОВ Магомед Хочуев из селения Яникой празднует вековой юбилей

Ветеран ВОВ Магомед Хочуев из селения Яникой празднует вековой юбилей

15.07.2023 | 11:26
Жизненный путь Магомеда Хочуева сродни биографиям многих его сверстников. Великая Отечественная стала для них мерилом единства и сплоченности в борьбе с врагом. Магомед Хочуев родился 15 июля 23 года в селе Думала Чегемского района. В июне 42-го призвали в Красную Армию в воздушно-десантные войска. Прошел подготовку в учебном батальоне и после отправился на Северо-Западный фронт, под Ленинград. Там он служил наводчиком противотанкового ружья. На Орловско-Курской дуге командовал отделением, воевавшим против нашествия немецких танков. Под Орлом был ранен. После выздоровления направили на Карельский фронт. Там командовал отделением саперов. Боевой путь закончил в Норвегии, а День Победы встретил в Москве. Отважный воин демобилизовался в октябре 45-го. За отвагу и героизм награжден орденами Славы и Отечественной войны разных степеней, медалью «За Победу над Германией». Столетний юбилей Магомед Хочуев встретит в большом семейном кругу с супругой, детьми, внуками и правнуками. Его будут чествовать представители органов власти, ветеранских организаций, военнослужащие и односельчане - все те, кому бесконечно дорог ветеран.   https://t.me/vestikbr
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