Ветеран ВОВ Анна Ерохина из Прохладного отмечает 100-летний юбилей

Она одна из трёх ныне живых ветеранов той войны в Прохладном районе.
В эти дни её поздравляют представители органов власти, ветеранских и общественных организаций, военнослужащие и жители города - все те, кто осознаёт значимость подвига защитников Отечества. Как и многие её сверстницы, Анна Ерохина прошла долгий боевой и трудовой путь.
В июне 1943-го была призвана в ряды Красной Армии и несмотря на полученное ранение продолжила защищать родную землю от фашистов до самого Дня Победы. Традиционно имениннице вручили благодарственные письма от Президента Российской Федерации Владимира Путина и Главы КБР Казбека Кокова, и порадовали её выступлением творческого коллектива.
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