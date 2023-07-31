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Ветеран ВОВ Анна Ерохина из Прохладного отмечает 100-летний юбилей

Ветеран ВОВ Анна Ерохина из Прохладного отмечает 100-летний юбилей

31.07.2023 | 09:27
Она одна из трёх ныне живых ветеранов той войны в Прохладном районе. В эти дни её поздравляют представители органов власти, ветеранских и общественных организаций, военнослужащие и жители города - все те, кто осознаёт значимость подвига защитников Отечества. Как и многие её сверстницы, Анна Ерохина прошла долгий боевой и трудовой путь. В июне 1943-го была призвана в ряды Красной Армии и несмотря на полученное ранение продолжила защищать родную землю от фашистов до самого Дня Победы. Традиционно имениннице вручили благодарственные письма от Президента Российской Федерации Владимира Путина и Главы КБР Казбека Кокова, и порадовали её выступлением творческого коллектива.   https://t.me/vestikbr
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